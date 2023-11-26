نقابة الممثلين تنعى الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

معلومات عن الفنان طارق عبد العزيز:

يشار إلى أنه عمل بالعديد من أفلام خريجي المعهد العالي للسينما، بدايته كان في عام 1986 في المسرح الجامعي، ومع فرقة الحركة المسرحية بصحبة زملائه بكلية الحقوق الفنان خالد الصاوي و الفنان خالد صالح ، وفرقة الورشة مع حسن الجريتلي، عمل في العديد من الأعمال.

بدأ مسيرته برفقه صديقه الفنان محمد هنيدي بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) و من بعدها (فيلم ثقافي) إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم (أصحاب ولا بيزنس) وتوالت الأعمال إلى فيلم (اشتباك).

من أهم أعماله الدرامية (رجل من هذا الزمان ) الذي جسد من خلاله شخصية الزعيم مصطفى النحاس للمخرجة إنعام محمد علي وشخصية بدير من مسلسل (موعد مع الوحوش) ومسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع الزعيم عادل إمام.