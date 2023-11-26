جامعة إسلسكا الدولية تنظم قمة التعليم التنفيذي

أقامت جامعة إسلسكا الدولية ESLSCA المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قمة التعليم التنفيذي على مدى يومين، بحضور ومشاركة عدد من ممثلى التعليم العرب والأجانب.

وقال الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، خلال افتتاح فاعليات قمة التعليم التنفيذى أننا نعرف جيدا أن المجتمع وخصوصا المجتمع المصرى لا يستطيع أن يتقدم بالقطاع الخاص وحده لانه سوف يواجه مشكلات وعقبات من القطاع الحكومى، لذا قمنا بتقديم ماجيستير إدارة الأعمال الحكومي الذى يستهدف كوادر موظفى القطاع الإدارى بالدولة

هذا البرنامج نجح نجاحا منقطع النظير تخرج منه حتى الآن ما لا يقل عن ألف موظف وموظفه من مختلف الوزارات والمحافظات منهم معاونين وزراء ورؤساء هيئات موجودين فى كل الهيكل الإدارى.

وصرح بأنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والوزارة لتدريب ١٠ دفعات جديدة من موظفى الجهاز الإدارى، وسيتم توقيع الاتفاقية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال أيام.

وقال المليجى فى ختام كلمته أن الشعب المصرى قادر على صنع النجاح وأنا متفاؤل رغم وجود بعض العقبات لأنى أرى التغيير الذى يحدث بمصر لذا متفائل بمستقبل أفضل وأخيرا أرجو أن تكون مؤتمرات التعليم التفيذى فرصة لإتاحة مزيد من التقدم.

محاور ملتقى التعليم التنفيذي

أكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا أن ملتقى التعليم التنفيذي يقوم بالتركيز على محور التعليم والتعلم فى القرن ٢١ وهو تركيز ينصب على التعلم مدى الحياة.

وأضافت خلال جلسات الملتقى الذي نظمته جامعة إسلسكا على مدار يومين ان الهدف من الملتقى هو تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم فى التميز المؤسسى مشيرة إلى أن عالم اليوم يتسم بالديناميكية وعدم اليقين والتعقيد والغموض فى نفس الوقت.

وأشارت العارف إلى أن التحديات التى تواجهها منظمات الأعمال باتت شديدة التشابك في ظل الصراعات والفقر والديون وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والبطالة وغيرها.وأكدت أنه على المؤسسات ان تقوم بوضع سيناريوها تعكس الواقع وتساير هذه التغيرات من خلال خارطة طريق واضحة المعالم تقدم حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ من اجل الاستمرار والاستدامة وأوضحت ان الجيل الحالى يفتقد للذكاء الاجتماعى و الوجدانى ويعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويجب على المنظمات الفاعلة أن تضبط الإيقاع من خلال الاستثمار فى البشر.

وقالت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة حكومية لذا كان يظن البعض أنها ثابته أو غير متغيره ولكن لم يكن هذا الاعتقاد صحيحا، لإن تطوير الأداء والبرامج باستمرار أمر أساسى مشيرة إلى أن صعوبة برامج التدريب تتمثل فى عمل تصميم لكل برنامج تدريبي بحسب الفئة العمرية والوظيفية وموظف الدولة هو المستفيد من هذا التدريب كما أنه هو الأكثر احتياجا لنوع مختلف من التدريب، هناك ٣٤ نائب محافظ متوسط أعمارهم ٣٤ سنة تم تدريبهم فى الأكاديمية قبل توليهم مناصبهم ، كما أن المعينين حديثا فى الجهات القضائية بيدرسوا فى الأكاديمية ما يتم ربطه بطبيعة عمل كل منهم وبأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت راغب أن العالم حاليا أصبح يدرك أن التدريب ليس رفاهية ولا وجاهه بل أصبح التدريب حاجة أصيله وأساسية.

موضوعات قمة التعليم التنفيذي

وركزت قمة التعليم التنفيذي على ثلاثة أعمدة رئيسية، وهي بناء فهم الأعمال، والممارسات التجارية المستدامة، وعالم ما بعد التحول الرقمي، خاصة وأن هناك أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا تم التخطيط لهم، بما في ذلك مناقشات مجمعة، وورش عمل، لتوفير المعرفة الغامرة وفرص فعالة للتعارف والتواصل بين الحضور.

يذكر أن القمة تعد تتويجًا مثاليًا لـ 25 عامًا من وجود ESLSCA في مصر، وهو إرث يعود إلى سجلها الحافل بخريجي الأعمال المتميزين منذ عام 1949، وتعد هذه الفعالية فرصة ممتازة للمشاركين للاستفادة من تجربة تعلُّم شاملة ومتكاملة توفر مناقشات وأنشطة متميزة، وتسهم في إثراء المجالات الفكرية النابضة بالحياة بالجامعة.