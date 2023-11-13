جامعة إسلسكا تستضيف قمة التعليم التنفيذي 25 نوفمبر

تستضيف جامعة إسلسكا الدولية ESLSCA المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قمة التعليم التنفيذي في 25 و 26 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والممثلين العرب والأجانب في مجال التعليم.

أهداف قمة التعليم التنفيذي

وقالت جامعة إسلسكا الدولية إن القمة تهدف إلى جمع المديرين التنفيذيين المتميزين من مجموعة واسعة من الصناعات والتخصصات والمجالات المختلفة والمتخصصة في مجال التدريب والتعليم.

وأضافت جامعة إسلسكا أن قمة التعليم التنفيذي تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات والرؤي في مجال التطوير والتدريب وتوقيع عدد من البروتوكولات لزيادة أواصر التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية.

وذكرت جامعة إسلسكا أن قمة التعليم التنفيذي تدور حول ثلاثة أعمدة رئيسية، وهي: بناء فهم الأعمال، والممارسات التجارية المستدامة، وعالم ما بعد التحول الرقمي، خاصة وأن هناك أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا تم التخطيط لهم، بما في ذلك مناقشات مجمعة، وورش عمل، لتوفير المعرفة الغامرة وفرص فعالة للتعارف والتواصل بين الحضور.

يذكر أن قمة التعليم التنفيذي تعد تتويجًا مثاليًا لـ 25 عامًا من وجود ESLSCA في مصر، وهو إرث يعود إلى سجلها الحافل بخريجي الأعمال المتميزين منذ عام 1949.

وتعد قمة التعليم التنفيذي فرصة ممتازة للمشاركين للاستفادة من تجربة تعلُّم شاملة ومتكاملة توفر مناقشات وأنشطة متميزة، وتسهم في إثراء المجالات الفكرية النابضة بالحياة بالجامعة.

وتشكِّل قمة التعليم التنفيذي دليلًا على التزام جامعة ESLSCA بتعزيز بيئة التعلُّم المستمر والنمو المهني، وإنه حدث يجب ألا يُفَوَّتُه أحد مهتَّم بالتعلُّم التنفيذي ومستقبل الأعمال.

وتشتهر جامعة إسلسكا الدولية ESLSCA بدوراتها وشهاداتها المتطورة.

ويفتح حضور قمة التعليم التنفيذي أبوابًا جديدة لتطوير الحياة المهنية لكل من يحضر، وخصم حصري بنسبة 20 في المائة على برامج التعلُّم التنفيذية للعام الجامعى 2024.