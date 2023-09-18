جامعة إسلسكا تحتفل بتخريج دفعة 2023 بكالوريوس إدارة الأعمال

احتفلت جامعة إسلسكا مصر بتخريج الدفعة 2023 لبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

ويبلغ عدد الدفعة 151 طالبا وطالبة، فى تخصصات: إدارة العلامات التجارية الفاخرة، والإدارة المالية، والتسويق، وذكاء الأعمال، والإدارة الرياضية، وإدارة الضيافة.

وحضر الحفل الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة فرنسواز كروز الرئيس الاكاديمى لاسلسكا باريس، والدكتور كريم الحناوى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد العيسوى مدير برامج البكالوريوس بالجامعة، ونخبة من قيادات اسلسكا وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا يهنئ الخريجين

ووجه الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا التهنئة لشباب الخريجين وأسرهم، ووجه كلمته لشباب الخريجين أن النجاح لا يتم قياسه بالمال ولكن النجاح الحقيقى هو القدرة على التأثير فى المجتمع والوطن، ووجه الشكر لكل من ساهم فى صناعة هذا النجاح الذى نجنى ثماره اليوم.

ودعا رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا شباب الخريجين لاستكمال دراستهم العليا حيث أن هناك برنامج ماجيستير قد تم إعداده خصيصا لخريجي اسلسكا يبدأ من يناير القادم ومدته عام ونصف وتنقسم فيه الدراسة بين مصر وفرنسا.

رسالة رئيس جامعة إسلسكا للخريجين

نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا

ورحبت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا بالحضور وقالت "انه يوم احتفال، يوم للاعتراف بالعمل الجاد والتفاني والإنجازات التي حققها خريجونا، بالإضافة إلى ذلك، فهو يوم خاص جدًا بالنسبة لي ولعائلتي، حيث تتخرج حفيدتي جنى خير الله اليوم من الجامعة التي شارك في تأسيسها جدها البروفيسور محمد الحناوي".

ووجهت الشكر لزهير عمار على توجيهاته ودعمه المستمر لمسار الإدارة الرياضية، ثم وجهت كلمتها للخريجين قائلة:" التخرج ليس النهاية، إنه بداية فصل جديد في حياتكم الصغيرة.. هي بداية الرحلة؛ لذلك لا تبكي لأن الأمر قد انتهى، بل ابتسم لأنه حدث. اعتبارًا من اليوم، أنت الشخص الوحيد الذي يشكل حياتك. أتذكر أنه بعد أن أنهيت دراستي في الجامعة، كان لدي شعور بالفراغ والحزن لبعض الوقت، لم أكن أعرف ما هي الخطوة التالية، لكن لا تقلق، أعرف الكثير من الأشخاص أكبر منك بكثير ربما في الثلاثينيات أو حتى الأربعينيات من العمر وما زالوا لا يعرفون ما يريدون في حياتهم.

وتابعت رئيس جامعة إسلسكا قائلة: "كل واحد منكم ترك بصمته في جامعة ESLSCA، أنتم جيل Z مختلفون، تتميزون بالقوة والمرونة، جيل Zoomer الذي “يسأل Siri” ويستشير ChatGPT مع ذكر المرونة والقوة، أود أن أتقدم بتحية صادقة إلى ملاك سلطان. طالبتنا الحبيبة التي كانت مقاتلة شجاعة ومرنة حتى اللحظة الأخيرة.. اذكر أن الطريق إلى النجاح دائمًا قيد الإنشاء، وأن الفشل في الحياة هو جزء من منحنى التعلم، فلا يوجد منهج ثابت للحياة، فقط مواد اختيارية، الشيء المهم هو عدم الاستسلام؛ لأن الرحلة الوحيدة المستحيلة هي شيء لا تبدأ به أبدًا، اتبع شغفك، كن لطيفًا، تعاطف، كن أخلاقيًا".

واختتمت رئيس جامعة إسلسكا كلمتها قائلة: "أود أن أعرب عن خالص تقديري للدكتورة رشا الخولي وجميع أعضاء هيئة التدريس. كما أتقدم بخالص التقدير للأمين العام للجامعة على مواجهة التحدي وتنفيذ نموذج العمل المبتكر والمرن والديناميكي في جامعة ESLSCA. شكر خاص للدكتور محمد عيسوي على عقليته الريادية المستمرة".

وقدمت رئيس جامعة إسلسكا خالص التقدير للدكتورة رشا الخولي وجميع أعضاء هيئة التدريس، كما تقدمت بخالص التقدير للأمين العام للجامعة دكتور كريم الحناوى على مواجهة التحدي وتنفيذ نموذج العمل المبتكر والمرن والديناميكي في جامعة ESLSCA.

ووجهت الشكر للدكتور محمد عيسوي على عقليته الريادية المستمرة.

حفل تخرج جامعة إسلسكا

يذكر أن برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بجامعة إسلسكا مصر يطبق النظام الأوربى حيث يحصل الطالب على الدرجة العلمية فى 3 سنوات فقط، كما يتم قضاء فصل دراسي كامل في الفرع الرئيسى في باريس والحصول على التجربة الفرنسية الكاملة.



ويضم برنامج إدارة الأعمال لمرحلة البكالوريوس تخصصات التسويق والتمويل والذكاء الاصطناعى وإدارة الضيافة وإدارة العلامات التجارية والإدارة الرياضية، كما أن جميع البرامج الدراسية داخل الجامعة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما فرضه سوق العمل من احتياجات جديدة.