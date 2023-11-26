جامعة الفيوم تختتم أعمال دورة "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" بكلية الطب

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والسيد يوشيفومى أومورا مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية فى مصر ختام أعمال الدورة التدريبية "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" التي نظمتها جامعة الفيوم فى إطار برنامج التعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانى (جايكا) وجامعة الفيوم خلال الفترة من 30 اكتوبر وحتى 26 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اليوم الأحد .

حضر حفل الختام الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، الدكتورة نجلاء الشربينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولجى بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس و المتدربين.

يذكر أن البرنامج التدريبى ضم ٢٠ متدربًا من دول زامبيا وجنوب السودان وكينيا وغانا وناميبيا، وأقيمت الدورة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية وشارك فى التدريب ١٠ مدربين من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين.

ندوة فى السياحة والفنادق

ومن جهه اخرى شهدالدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم الندوة التي نظمتها الكلية بعنوان "المشاركة السياسية والواجب الوطني" والتي حاضر خلالها الدكتور مصطفى محمود أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

حضر الندوة الدكتور طاهر حسن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور مجدي عبد العليم مدير وحدة ضمان الجوده بالكلية، والدكتور إسلام السيد منسق برنامج السياحة الرياضية، والدكتور محمد نور المدرس بالكلية وعدد من العاملين والطلاب وذلك اليوم الأحد بمدرج 1 بالكلية.

تحدث الدكتور أشرف عبد المعبود حول أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه مناسبًا للمرحلة المقبلة.مشددًا على ضرورة أن يكون للشباب توجهات إيجابية تعبر عن انتمائهم للوطن، والمساهمة الحقيقة في استقراره ووحدته وأن يسهموا بشكل فاعل في صنع القرار.

وتناول الدكتور مصطفى محمود الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية بوصفها نشاطًا يقوم به أفراد المجتمع بغرض التأثير في صنع القرار.مؤكدًا أهمية الحراك السياسي السلمي الذي يهدف لتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص في مناخ ديمقراطي صحيح.