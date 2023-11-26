هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة| كلمات رومانسية وعناق (صور)

احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، لتنشر صورة رومانسية جمعتهما على جزيرة المالديف الساحرة والمميزة بجمالها الطبيعي الخلاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وظهرت الفنانة هنادي مهنا واقفة خلف زوجها أحمد خالد صالح وتضمه بين ذراعيها، وهو واقف أمامها ليلتقط الصورة وعلى وجههما بسمة هادئة مليئة بالحب، وكتبت هنادي على المنشور: " عيد ميلاد سعيد يا قلبي ".

أحدث أعمال الفنانة هنادي مهنا

وعلى الصعيد الفني، تقوم الفنانة هنادي مهنا بتصوير فيلم " أنا وابن خالتي "، بطولة كل من سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنا، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

وشاركت هنادي مهنا أيضًا في مسلسل "بيضة دهب " من إخراج مصطفى فكري، فكرة إسلام إبراهيم، وتأليف محمد أبو السعد مع إسلام إبراهيم، ويشارك في البطولة إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، محمد جمعة، صلاح عبدالله، نانسي صلاح، سامي مغاوري، إلا أنه لم يُعرض على المنصات التليفزيونية.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح

أما الفنان أحمد خالد صالح يقوم بتصوير فيلم " الفستان الأبيض "، وهو من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف.

و تنطلق أحداث الفيلم من خلال صديقتان، تستعد إحداهما للزواج، وتنتميان لأسرة فقيرة، ويوم حفل الزفاف تتفاجئ العروس بحدوث تلف بالفستان، لتبدأ رحلة البحث عن فستان أبيض.