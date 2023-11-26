الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تنفذ عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

إستمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الإستقرار وصون مكتسبات الوطن تم تحقيق نجاحات مؤثرة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .
 

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حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية ، والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدره بنطاق الجيش الثالث الميدانى بإجمالى ستة عشر مرحلة ، وذلك خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 .

وقد أسفرت نتائج المداهمة عن  إكتشاف وتدمير(439) مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالى مساحة  (313)  فداناً تنقسم إلى (300) فدان لنبات الخشخاش المخدر و(10) أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و(3) أفدنة لنبات البانجو المخدر .

 حرق وتدمير (44) طن و(774) كجم مواد المخدرة تنقسم إلى (35) طن بانجو و (4330) كجم بذور بانجو ، و(3515) كجم بذور خشخاش و (200) كجم هيدرو مخدر و (900) كجم بودرة حشيش و (629) كجم حشيش و (200) كجم أفيون .

كما تم ضبط (16) متهماً وتدمير البنية التحتية للذراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير (14) مصنعاً لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و(10) مكابس و (8) مفرمة حشيش، ضبط وتدمير (201) حوض مياة بمساحة (20-30) متر مكعب و(52) مكينة مياة (83000) متر خراطيم مياة و(6) مولدات كهرباء و(50) لوح طاقة شمسية، كما تم ضبط (9) عربة نقل وعدد (3) دراجات نارية و(14) خزنة ذخيرة و(492) ذخيرة أنواع .

هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

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