احتفالية دار الكتاب المقدس تجمع طوائف مصر

احتضنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الثلاثاء الماضى، احتفالية دار الكتاب المقدس بمرور ١٤٠ سنة على بدء عملها بمصر بحضور البابا تواضروس الثانى، ورؤساء الطوائف المسيحية.

وترأس اللقاء إلى جانب بطريرك الأقباط الأرثوذكس كل من الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران نيقوديموس الوكيل البطريركى بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والقس ديرك جيفرز رئيس الاتحاد الدولى لدور الكتاب المقدس، وقيادات الدار.

استهل اللقاء بتفقد رؤساء الطوائف معرضاً بانورامياً حوى الكثير من المنتجات الكتابية المتطورة، وتضمن برنامج الاحتفالية فقرات ترانيم وألحان كنسية، وكلمات روحية.

وعبّر رئيس الإنجيلية فى كلمته عن تقديره للدور الذى تقوم به دار الكتاب المقدس طوال تاريخها، قائلاً: «إن العلاقة مع كلمة الله، والعيش وفقاً للحق الكتابى، قادران بلا شك على تغيير حياة الفرد والعائلة، والكتاب المقدس هو مصدر إيماننا ومرشد حياتنا ومصدر فرح قلوبنا».

كما أضاف: «نحن جميعاً كأسر مسيحية، مدعوون إلى التواصل مع كلمة الله، لنقرأ الكتاب المقدس سوياً، لنترك تأثيره يتعمق فى كل جوانب حياتنا».

أما عن بطريرك الكاثوليك قال الأنبا إبراهيم اسحق: «إن كلمة الله الموجودة بالكتاب المقدس هى بذرة حية تحتاج للحياة بداخلنا وتحتاج لديهم شغفاً وأمانة لحفظها».

وكانت كلمة البابا تواضروس تدور فى فلك ثلاثة أضلع «كلمة الله» بالكتب المقدسة، و«الكنيسة» التى تقدم للأجيال المتعاقبة الكتاب المقدس وتشرحه وتفسره بطرق متطورة تواكب كل عصر، وهى تهتم بتقديم كلمة الله، لذلك تستخدم الكنيسة الأرثوذكسية الكتاب المقدس على مدار العام، فى عدة أشكال، أما الضلع الثالث فهو «دار الكتاب المقدس» وهو ما بمثابة المنصة التى تقدم الكتاب بصور رقمية كثيرة، وامتد تطوره طوال ١٤٠ عاماً متطورة بصور مناسبة وعصرية حتى تخدم الجميع، أطفالاً ومكفوفين وكباراً بكافة الوسائل الحديثة.