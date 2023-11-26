نائب محافظ القاهرة تتابع استكمال أعمال إزلاات تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة اعمال الازالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .

حيث انتهت الاجهزة التنفيذية من ازالة مركز شباب الفسطاط وجاري العمل على ازالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية و خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة.

لانتهاء من أعمال الازالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وازالة كافة التعارضات

كما تم الانتهاء من أعمال الازالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وازالة كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات محافظ القاهرة.

حيث انتهت الاجهزة التنفيذية من ازالة حي دار السلام القديم وجاري العمل على ازالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية و خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة

وياتي ذلك تحت اشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و بحضور اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق ، حيث تفقد أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بالمنطقة الواقعة بين المعادي وطرة.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية و خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة .

ومحور شمال طره الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الاوتوستراد ثم محور ارضي بشارع شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى إتجاه الجيزة بطول ٦ كيلومتر.