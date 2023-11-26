التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء فيوتشر وسوبر سبورت

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي مودرن فيوتشر ونظيره سوبر سبورت الجنوب افريقي، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

حيث فشل الفريقان في هز الشباك، وحاول فريق فيوتشر أصحاب الأرض في أكثر من مرة لتسجيل الهدف الأولي ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

حجز فريق مودرن فيوتشر بطاقة التأهل لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويقع فريق مودرن فيوتشر في المجموعة التي تضم، "الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي".

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.