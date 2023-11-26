طريقة عمل دانيت الفراولة| يحمي قلبك ويقيك من الخرف

الفراولة من الفواكة اللذيذة والغنية بالفيتامينات الهامة للجسم، حيث تقي من الأمراض وتعمل على تقوية المناعة، وخلال السطور التالية نقدم لك أهم فوائد الفراولة لجسمك.

دانيت الفراولة

طريقة عمل دانيت الفراولة

المقادير

- فراولة : نصف كيلو (مقطعة)

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- نشاء : 4 ملاعق كبيرة

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- فانيليا : مغلف

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي الفراولة مع الحليب السائل، والسكر، والنشا، واخلطي المكونات حتى يتشكل لديكِ مزيجاً ناعماً، ثم صفّي المزيج حتى تتخلصي من بذور الفراولة.

في قدر على نار متوسطة ضعي المزيج وحركي بإستمرار، وعندما يسخن قبل الغليان أضيفي الحليب البودرة وحركي جيداً.

عندما يثقل قوام المزيج أضيفي الفانيليا وإستمري في التحريك لعدة دقائق.

اسكبي دانيت الفراولة في أكواب التقديم وزينيه بصوص الفراولة، ثم قدميه.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.