خالية من المواد الحافظة| طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد في المنزل

تبحث الأمهات على طرق لإعداد الحلوى اللذيذة لأولادها دون الحصول على أي مواد حافظة تؤثر على صحتهم وجهازهم المناعي، ومن أشهى الوصفات التي يمكنك تحضيرها هي تارت الفراولة بالكاسترد، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

تارت الفراولة بالكاسترد

طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد

المقادير

العجينة :

دقيق : كوب ونصف

زبدة : 125 جراماً (مثلجة ومقطعة مكعبات)

سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

صفار بيض : 2 حبة

ماء : 2 ملعقة كبيرة (مثلج)

الحشوة :

بيض : 1 حبة

بودرة الكاسترد الجاهزة : ثلث كوب

فانيليا : ملعقة صغيرة

صفار بيض : 1 حبة

حليب : 2 كوب

كريمة الخفق : نصف كوب (سائلة)

سكر البودرة : نصف كوب

للتزيين :

مربى المشمش : 2 ملعقة كبيرة

ماء : ملعقة كبيرة (مغلي)

فراولة : 250 جراماً (مقطعة شرائح)

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي الدقيق مع الزبدة والسكر في محضرة الطعام على سرعة متوسطة حتى يصبح مثل فتات الخبز.

أضيفي 2 حبة صفار البيض، وملعقة واحدة ماء مثلج للخليط مع استمرار العجن حتى تتماسك العجينة.

ضعي العجينة على سطح مرشوش بالطحين، واعجني بيديكِ عدة مرات حتى تصبح عجينة لينة ثم تفرد حتى تصبح رقيقة.

ادهني قالب التارت بالقليل من الزبدة، وضعي العجينة داخل القالب لتغطي القاع والجوانب واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة وتثقب بواسطة عود خشبي عدة مرات.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وافردي ورق خبز على سطح العجينة وتملأ بالأرز الجاف أو الفاصوليا الجافة، ويخبز التارت لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تكتسب الأطراف لون ذهبي ويترك التارت ليبرد تماماً.

لإعداد حشوة الكاسترد: اخفقي البيض، وصفار البيض، والسكر، والفانيليا معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي بودرة الكاسترد للخليط ثم يضاف الحليب والكريمة تدريجياً مع استمرار الخفق.

اتركي خليط الكاسترد على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح الخليط سميك القوام.

صبي الخليط في وعاء عميق واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه بالثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً.

صبي الكاسترد فوق سطح التارت ووزعي شرائح الفراولة على الكاسترد.

اخلطي الماء المغلي مع المربى، وباستخدام فرشاة ادهني سطح الفراولة بخليط المربى والماء جيداً.