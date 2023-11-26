طبيب يوضح سبب ارتعاش اليد.. هل هى أمراض الكبد أو الغدة الدرقية؟

في مقابلة مع طبيب الأعصاب إيلينا بيلينكو، تم التعبير عن أسباب رعشة اليد، وقال إذا كان الرعاش مستمرا، فيجب عليك رؤية الطبيب.

وعندما يلجأ مريض يعاني من مثل هذه المشكلة إلى أخصائي، يجب عليه استبعاد وجود أمراض عصبية خطيرة، بما في ذلك مرض باركنسون، والتصلب المتعدد، وتلف الدماغ، مشيرًا إلى أن المرض الخطير لا يتميز عادة بعرض واحد فقط.

لذلك، إذا أصبح الارتعاش في اليدين ملحوظًا، فيجب ملاحظة ما إذا كانت هناك علامات أخرى على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه ظواهر نفسية عاطفية سلبية في شكل زيادة الحساسية أو البكاء أو القلق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث الهزات ليس فقط في اليدين، ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

كما لفت الطبيب الانتباه إلى حقيقة أن الارتعاش لا يحدث فقط بسبب الاضطرابات العصبية ولذلك، يمكن أن يكون سبب رعشة اليد مشاكل في الكبد والغدة الدرقية.

وقال الطبيب لموسكو 24: "أمراض الغدة الدرقية والكبد يمكن أن تساهم في تطور الرعشة".

وأضاف بيلينكو أن أحد الأسباب الشائعة لرعشة اليد هو تلف وظيفة الأعصاب الطرفية ويتم تفسير هذا الضرر في كثير من الحالات عن طريق أمراض الغدد الصماء أو التسمم.