كنت بشوفه شيطان.. إيداع المتهم بإنهاء حياة صاحب عربة كارو مستشفى الأمراض النفسية

قرر رئيس محكمة جنح الشرابية، اليوم الأحد، إيداع عامل بـ مستشفى الأمراض العقلية 45 يومًا، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن أفعاله، لاتهامه بقتل صاحب عربة كارو.

واعترف المتهم خلال جلسة محاكمته بأن المجنى عليه كان يوحى له كأنه شيطان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورود بلاغ بمقتل عامل على يد بائع طعنا بالسكين، وبالانتقال لموقع البلاغ، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وبدأ يتحدث بكلمات متمتمة وغير واضحة للفهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة المجني عليه فور صدور تقرير الصفة التشريحية.

و اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه قتل المجنى عليه لأنه كان يوحى له كأنه شيطان، وأوضح المتهم أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وأنه كان يسمع أصواتا تأمره بقتل المجنى عليه.

وأوضح المتهم أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وأنه كان يسمع أصواتا تأمره بقتل المجنى عليه.

وقررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن أفعاله.