سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك اليوم الأحد

سعر الريال السعودي.. واصل سعر الريال السعودي خلال تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقراره، أمام الجنية المصري، وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للبيع وللشراء نحو 8.25 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات بشكل عام، لاسيما أسعار الريال السعودي، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والتي يهتم بها المواطن متابعي الوفد بالنسبة لاسعار العملات، وجاء سعر الريال اليوم على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنوك المصرية

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري سعر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء وسعر 8.22 جنيه للبيع .

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 8.18 جنيه للبيع، سعر 8.25 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.22 جنيه للشراء وسعر 8.25 جنيه للبيع.