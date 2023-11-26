اتفاقية بين الطيران المدنى و«الإيكاو» لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوى المصرى

وزير الطيران: نقدر جهود الإيكاو الداعمة لمصر فى النهوض بالنقل الجوى إقليمياً وعالمياً

نثمن جهود الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لإعادة تصميم الطرق الجوية

خوان كارلوس: فرصة مهمة لتعزيز آفاق الشراكة المتميزة ودعم القدرات التنافسية

سعداء بوجود المكتب الإقليمى فى مصر للنهوض بصناعة النقل الجوى إقليمياً ودولياً

فى إطار علاقات التعاون الممتدة والشراكة الفعالة بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرية والمنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو» فى كافة مجالات النقل الجوى لدعم التعاون الإقليمى والدولى، استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى «خوان كارلوس سالازار» الأمين العام لمنظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب وزير الطيران المدنى فى بداية اللقاء بأمين عام المنظمة لزيارته مصر التى جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على استضافة جمهورية مصر العربية للمكتب الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)؛ مؤكداً على أواصر الترابط وامتداد علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

الفريق محمد عباس وخوان كارلوس سالازار ولقطة تذكارية بمعالم مصر السياحية

وخلال اللقاء تم توقيع اتفاق دعم فنى لإعادة هيكلة وتصميم المجال الجوى المصرى بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة (الإيكاو)، قام بتوقيعها من الجانب المصري؛ الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى والسيد خوان كارلوس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى الارتقاء بكافة مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى، وتقديم حلول فعالة حول إعادة تصميم المجال الجوى المصرى، وتخطيط الطرق الجوية بما يعزز تقليل وقت الرحلة ويحقق مرونة المجال الجوى المصرى بشكل أكثر كفاءة ويخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطائرات وزيادة الحركة الجوية، بما يتماشى مع التنامى المتزايد فى حجم الطلب على التشغيل ووصولاً لأعلى مستويات الأمان والسلامة الجوية، ووفقاً للأسس والمعايير الدولية للطيران المدنى.

حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الطيار سامح الحفنى مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) و«Jorge Antonio» مدير مكتب تطوير القدرات والتنفيذ بالمنظمة، و«محمد رحمه» مدير عام مكتب النقل الجوى بالإيكاو ومحمد أبوبكر فارع المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط بالإيكاو.. ومن جانب وزارة الطيران المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، والعميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير.

الفريق محمد عباس

سبل الدعم

وفى هذا السياق؛ أكد وزير الطيران أهمية استفادة سلطة الطيران المدنى المصرى بالاستشاريين من قبل الإيكاو بشأن التباحث حول تقديم أفضل السبل لدعم النقل الجوى المصرى، مشيداً بالدور الذى تضطلع به المنظمة لضمان أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران العالمية؛ فضلاً عن الدور المهم والجهود البارزة التى تبذلها الإيكاو من أجل النهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف المجالات؛ موضحاً أن توقيع شراكة تعاون تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير مختلف مجالات النقل الجوى مع كافة المنظمات الدولية.

شراكة متميزة

ومن جانبه أعرب «خوان كارلوس سالازار» عن سعادته لزيارة مصر تزامناً مع الاحتفال بمرور ٧٠ عاماً من الشراكة الفعالة والعلاقات الثنائية المتميزة، مشيداً بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة التى لمسها منذ وصوله إلى مصر، مؤكداً أن اتفاق التعاون يعد فرصة مهمة وداعمة لآفاق التعاون والشراكة المتميزة من خلال سلطة الطيران المدنى بما يدعم القدرات التنافسية للمجال الجوى المصرى.

كما أكد «سالازار» تقديره وترحيبه بمواصلة العمل مع الجانب المصرى خاصة فى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات تطوير وتحديث فى كافة مجالات الطيران المدنى؛ لافتاً إلى أنه يفخر ويسعد بالاستعانة بالعديد من الخبراء والمختصين ذات الكفاءة والقدرات العالية من مختلف دول المنطقة للعمل بالإيكاو فى مجالات النقل والاقتصاد والبيئة والأمن والسلامة الدولية فى مجال الطيران المدنى؛ وبخاصة الكوادر والخبرات المصرية ذات الكفاءة العالية لما يقدمونه من جهود بارزة بالمنظمة؛ مضيفاً: نحن سعداء بوجود المكتب الإقليمى فى مصر لاستكمال ومواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء والنهوض بكافة مجالات صناعة النقل الجوى إقليمياً ودولياً.

هذا وقد أشاد وفد منظمة الإيكاو بروعة وعراقة الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال الاحتفال بمناسبة مرور ٧٠ عاما على استضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول المؤسِّسة التى وقّعت على اتفاقية شيكاغو وعضو بمجلس الإيكاو منذ إنشائه، كما استضافت مصر المكتب الإقليمى للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام ١٩٥٣، هذا ويعمل بالمنظمة أول مصرى وعربى وأفريقى يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوى بالإيكاو وكذلك فى منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.