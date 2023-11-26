أول مستشفى فى مصر.. «مصر للطيران للخدمات الطبية» يحصل على اعتماد التميز فى مجال السياحة العلاجية

أيمن صلاح: النهوض بالخدمات الصحية لتصبح قادرة على الوصول للعالمية

د. كلاوديا ميكا: المستشفى نجح بجدارة فى استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دولياً من منظمة الأسكوا

فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية فى المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بضرورة توفير كافة الوسائل للاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، حصل مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز فى السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition ليصبح أول مستشفى فى جمهورية مصر العربية يحصل على هذا الاعتماد.

وفى هذا الصدد، صرحت د. كلاوديا ميكا المدير التنفيذى لهيئة Temos وهى هيئة دولية متخصصة فى اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية بأن المستشفى نجح وبجدارة فى استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دولياً من منظمة الأسكوا التى تحرص على الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم اختلاف الثقافات والعادات، طريقة التواصل الآمنة، والاستشارات الطبية، وتيسير إجراءات السفر والإقامة وخطة العلاج.

ومن جانبه هنأ المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بمستشفى مصر للطيران على هذا الإنجاز الجديد الذى يعد نتاج مجهود كبير مبذول من جميع العاملين بالمستشفى، مؤكداً أن أعمال التطوير فى المستشفى كان لها دور كبير فى هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى فى مصاف المستشفيات العالمية فى مجال السياحة العلاجية.

دكتور أيمن صلاح وكلوديا ميكا المدير التنفيذى لهيئة Temos للرقابة الصحية خلال التفتيش

وصرح الدكتور أيمن صلاح، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، بأن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات وزير الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بضرورة التطوير المستمر فى الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران وأسرهم كذلك النهوض بمستوى الخدمات الصحية ليصبح المستشفى قادراً على الوصول للعالمية من خلال برنامج السياحة العلاجية.

كما وجّه صلاح الشكر والتقدير لوفد Temos على الملاحظات التى أبدوها فى مختلف خطوات الاعتماد مما سيكون له أكبر الأثر فى استمرار المستشفى فى تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع المتعاملين معها سواء محلياً أو دولياً وإقليمياً.

كما نجح المستشفى فى استيفاء أحد متطلبات اعتماد التميز فى السياحة العلاجية ومنها إنشاء وحدة المرضى الدوليين IPD التى سيكون من اختصاصها استقبال المرضى من جميع أنحاء العالم الراغبين فى تلقى العلاج داخل مصر لتصبح المستشفى وجهة جاذبة للسياحة العلاجية فى المنطقة.

الدكتور أيمن صلاح

جدير بالذكر أن المستشفى اجتاز جميع مراحل الاعتماد ومنها نجاحها فى تنفيذ برنامج التنمية المستدامة والذى أحد محاوره الحفاظ على البيئة، حيث بدأ المستشفى فى اتخاذ عدد من الإجراءات منها:

< استبدال المواد الضارة بالبيئة بأخرى صديقة للبيئة وعلى سبيل المثال استبدال الشنط المستخدمة لصرف العلاج والمصنعة من البلاستيك الضار بالبيئة بأخرى ورقية.

< منع استخدام الأكواب البلاستيكية للشرب واستبدالها بأخرى ورقية حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة العاملين والمرضى.

< التوجيه المستمر للعاملين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

< البدء فى تنفيذ خطوات برنامج فصل النفايات قبل التخلص منها حتى يمكن فرز النفايات القيمة وإعادة تدويرها مما يؤدى إلى تحسين مستوى استخدام الموارد وتقليل كمية القمامة حفاظاً على البيئة.