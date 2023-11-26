مصر تمثل أفريقيا فى اجتماعات «المجلس العالمى للمطارات ACI» (المطارات تبتكر 2023)

حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الإقليمى بمجلس إدارة المجلس العالمى للمطارات، اجتماعات مجلس إدارة المجلس العالمى للمطارات وذلك ممثلاً عن قارة أفريقيا والذى عُقد ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولى للمطارات لإقليم آسيا والشرق الأوسط تحت عنوان «Airports Innovate» بمسقط. وقد شهد الحدث العالمى مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا، حيث تمت مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.