مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بجميع أنشطتها بالتعاون مع «GHS الأمريكية»

زكريا: نحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية

نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذى قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التى تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التى تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.. ومن جانبها أكدت شركة GHS أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقاً للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدنى المصرى وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوى.

وبهذه المناسبة هنأ المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بالشركة على اجتياز التقييم، وأكد أن جميع شركات مصر للطيران تحرص على اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية.

مهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

كما قدم الطيار أحمد رجب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذى شارك فى تقييم المخاطر، وأضاف أن مصر للطيران تعمل على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات فى مجال صناعة النقل الجوى.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمنى لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوى ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إدارى متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولاً إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.