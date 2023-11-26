جماهير الزمالك تتجه إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام ابوسليم الليبي بالكونفدرالية

غادرت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك من أمام مقر النادي متجهة إلى ستاد برج العرب عن طريق الحافلات التي وفرها مجلس الإدارة من أجل تسهيل سفرهم إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر عدد 50 حافلة لنقل الجماهير إلى الإسكندرية، من أجل مؤازرة الفريق أمام أبو سليم الليبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت الجماهير توافدت على مقر النادي صباح اليوم وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومحمد طارق عضو المجلس الإشراف على استقلال الجماهير للحافلات التي وفرها النادي من أجل نقل الجمهور لمؤازرة الفريق في لقاء بطل ليبيا والتأكد من توافر كل سبل الراحة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.