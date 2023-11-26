أسرى الاحتلال : لم نتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد حماس

بعد الإفراج عنهم

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عدد من المفرج عنهم، قولهم "لم نتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة خلال احتجازنا على يد القسام".

وتسلمت إسرائيل قائمة بأسماء أسرى إضافيين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والذين من المقرر أن يطلق سراحهم من القطاع اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، اليوم الأحد" إن المسؤولين الأمنيين يراجعون القائمة".

وتابع المكتب أنه "نيابة عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين البريجدير جنرال متقاعد جال هيرش، تم نقل المعلومات إلى عائلات الأسيرين؛ ونطلب من وسائل الإعلام اتباع الاحتياطات المناسبة".

وأضاف المكتب "سيجري توفير معلومات إضافية موثوقة تبعا للضرورة ونطلب منكم الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية".

ولم يذكر مكتب نتنياهو عدد الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وكانت حماس قد أطلقت أمس الأول الجمعة سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 أسيرًا، بينهم 13 إسرائيليًا و11 أجنبيًا. وبالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، أطلقت حركة حماس سراح مجموعة ثانية مكونة من 17 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ويعتبر اليوم الأحد ثالث أيام الهدنة، التي من المقرر ان تستمر أربعة أيام بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

و كخطوة أولى، تنص الصفقة على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً إسرائيليًا، على مراحل، كانوا أسرى داخل غزة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

كشف السفير أحمد رخا مساعد وزير الخارجية الأسبق، انتهاكات الاحتلال للهدنة في غزة التي أقرها مع حركة حماس، مؤكدًا أنه حاول منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة أمس، من أجل إخلائه قسريا بالقوة، وليندفع الأهالي إلى الجنوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ ما حدث منذ إقرار الهدنة هو العكس، فقد بدأ الفلسطينيون يتجهون ناحية الشمال، وقتل الاحتلال 2 منهم وجرحوا 2 آخرين، ولكن مصر وقطر والولايات المتحدة ضغطت على دولة الاحتلال، فقبلت تنفيذ الهدنة كما هي.

وأوضح أن الاحتلال مستمر في الاعتداء على الضفة الغربية، وهذا شيء لا بد من التنبه له، إذ تشهد مجزرة وتدميرا شاملا، مضيفًا أن الاحتلال سيطر بشكل تام على الضفة الغربية، ومن ثم، فإنه لا يجب عليه ممارسة القتل والتدمير، وهذا شيء يدل على أن الاحتلال لم يخرج من الصدمة الذي تعرض لها في السابع من أكتوبر الماضي.