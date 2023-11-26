الكمثرى.. تعرف على فوائدها المذهلة لجسمك| تقيك من السرطان

الكمثرى من الفواكة الشتوية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، فتقي من الأمراض وتعمل على رفع المناعة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائدها السحرية لجسمك.

الكمثرى

فوائد تناول الكمثرى

تحمي من أمراض القلب

تحتوي فاكهة الكمثرى من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، مما يعني أن لها تأثير كبير على صحة القلب، إذ أن البوتاسيوم معروف أنه موسع للأوعية، وهذا يعني أنه يخفض ضغط الدم، مما يقلل من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله ويجعل من الصعب حدوث الجلطات أو إلحاق الأذى.

إضافة لذلك، فإنه يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، مما يعزز وظائف أعضاء الجسم المختلفة، ويرتبط انخفاض ضغط الدم أيضًا باحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل: تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

الحماية من التهاب القولون

تتميز الكمثرى بإحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات مما تساعد علي الحماية من التهابات القولون بالإضافة لغناها بالألياف مما يخفف من مشاكل الإمساك، كما أن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الكمثرى تلعب دوراً في الحماية من سرطان القولون.

مفيدة لمرضى السكر

تساعد الألياف الموجودة في الكمثرى على الحماية من الارتفاع السريع لنسبة السكر في الدم، كما أنها تعد طعام صحي لمرضى السكر وبديل جيد للمحليات الصناعية والسكريات المصنعة التي تسبب ارتفاعاً سريعاً وخطيراً للسكر في الدم.

وتحتوي الكمثرى على مضادات الأكسدة التي تحمي من مضاعفات مرض السكرى، كما تحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد على التحكم في الوزن مما ينعكس إيجاباً على صحة مريض السكرى.

تعالج الإمساك

تحتوي الكمثرى على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان، مما تساعد على علاج الإمساك عن طريق تليين البراز وزيادة حجمه وتسهيل خروجه كما تخفف أيضاً من التهابات الأمعاء.

فوائد الكمثرى للحامل

تساعد على خفض ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم مما يحمي من تسمم الحمل الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

قد تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها.

تحتوي على كميات صغيرة من حمض الفوليك الذى قد يساعد على تحسين صحة الحامل وحماية جنينها.