مهلة 10 أيام.. وزير التموين يهدد بالتسعير الجبري للسكر

هدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باللجوء إلى مجلس الوزراء لتسعير السكر فى حالة عدم انضباط السوق، قائلًا إنه سوف يعطى مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر وفى حالة عدم الاستقرار، سوف يلجأ لمجلس الوزراء، جاء هذا على هامش المعرض الدولى للذهب "نيبو"، الذى انعقد اليوم فى هيئة المعارض الدولية.

أضاف، أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتًا إلى عدم إمكان طرح السكر بكل منفذ صغير.

أشار إلى أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.



وأوضح المصيلحى، أن إغراق السوق بالسكر سوف يؤدى للإفراط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلًا للأزمة، مؤكدًا إمكان طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

كشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين.





وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها التميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا، وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة، والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب من دون جمارك.