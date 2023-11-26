الشرقية: 17 مركزا لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مستمرة بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى فاعليات التدريب يستهدف أعضاء المشروع بمراحلة المختلفة "الشباب، الناشئين، البراعم، الكبار" على رياضات "الجودو، التايكوندو، الملاكمة، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، رفع الأثقال" وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب "الحسينية، ديرب نجم، الزنكلون، الزقازيق بحري" وكذلك استاد جامعة الزقازيق، والصالة المغطاة، ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم 6 مراكز لتدريب مرحلة الشباب، و 6 مراكز لتدريب مرحلة الناشئين، و5 مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أن التدريب يتم وفقاً لخطة تدريب الإتحاد المصري، وتحت إشراف فنى من خبراء الإتحاد، ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة جميع المشاركين.