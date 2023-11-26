أسعار الدواجن اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار الدواجن.. واصلت أسعار الدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد، في الأسواق المحلية، استقرارها، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا في أرض المزرعة، بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن، اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة، أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، شهدت تباينًا ملحوظًا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 61 جنيهًا و109 جنيهات.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرار التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية التي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 61 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تهم المواطن ومتابعي الوفد بالنسبة للدواجن، حيث إن البيت المصري لا يستغنى عن القيمة الغذائية التي يحصل عليها من لحوم الدواجن، بالرغم من ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة لكن هي البديل الأرخص للمستهلك عن اللحوم الحمراء التي سجل سعرها ارتفاعًا خلال العام الجاري يتعدى الثلاثمائة جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد:

الدواجن

أسعار الفراخ الساسو:

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 81 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

أسعار البط اليوم:

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 54.5 جنيه عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 40 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 66 جنيهًا، عمر 15 يومًا.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 56 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 50.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 52 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 125 جنيهًا.