بالصور.. جماهير الزمالك تحتشد أمام مقر النادي للسفر لبرج العرب

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، توافد المئات من جماهير الزمالك أمام مقر النادي، وذلك لبدء رحلة السفر إلي الإسكندرية حيث ملعب برج العرب الذي يستضيف لقاء الفارس الأبيض اليوم أمام أبو سليم الليبي.

ويلتقي الزمالك مع أبوسليم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

جماهير الزمالك أمام مقر النادي

جماهير الزمالك 98714 987 979 87

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية:

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وأبو سليم مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، مع كل من أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، وتأتي مشاركة الفريق الأبيض في الكونفدرالية في النسخة الحالية، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري للموسم الماضي.