سون يقود تشكيل توتنهام المتوقع أمام أستون فيلا بـ البريميرليج

يستعد توتنهام لمواجهة قوية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها معقل السبيرز.

ومن المقرر أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان بينهما نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إريك داير، أودوجي

الوسط: هوبيرج، بيبي ماتر سار، رودريجو بيتانكور

الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون

توتنهام وأستون فيلا في مهمة صعبة اليوم

تسود حالة من الترقب لدي جماهير توتنهام، بعدما تراجعت نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك عقب الهزيمة من وولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي، حيث يعد أستون فيلا من الأندية التي تمتلك أسلوب لعب مميز يجمع بين الهجوم القوي والدفاع المُحكم.

في المقابل يبحث أستون فيلا عن تحقيق الانتصار على توتنهام، وذلك للوصول للنقطة 28 ومن ثم الدخول في المربع الذهبي للبريميرليج.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

تنطلق مواجهة توتنهام أمام أستون فيلا في الرابعة من عصر اليوم، والتي سيشهدها معقل السبيرز، والمقرر نقلها عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.