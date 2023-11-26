"كشك" يتابع سير الامتحانات بجامعة الدلتا التكنولوجية

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، رافقه الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على انتظام سير الإختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان،مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة.

وأكد رئيس الجامعة على الإلتزام بضوابط أداء الإختبارات واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان ،واتاحة كافة سبل الراحة لهم وحل أى مشكلات تطرأ أمامهم.

كما أجرى "كشك" حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.