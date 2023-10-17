عاجل
الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل جهودها في مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ، وبالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية والتابع لرئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطى.

txt

الدقهلية تتابع تنفيذ مبادرة" أنت أقوي من المخدرات "

txt

لقاءات توعوية بالشرقية ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات

جاء ذلك تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة المخدرات بالمنوفية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة ،والدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب،وأحمد المراكبى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة،  أن مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد جميع منسوبى الجامعة، وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للأفراد، وتأتي تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

وتضمنت فعاليات المبادرة توعية الجميع داخل الحرم الجامعى بخطورة الإدمان، ومخاطره، وأضراره على الشباب والمجتمع، وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة والرياضة.

 

وتولي الجامعة ملف الإدمان والتعريف بمخاطر أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على المجتمع وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية للحد من انتشاره، حيث أن خطورتها ليست على الفرد نفسه وإنما يمتد التأثير إلى أفراد اسرته مما يهدد الإستقرار الأسرى والمجتمعى.

مواد متعلقة

استمرار فعاليات مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " بأبوقرقاص

أنت اقوى من المخدرات .. ندوة تعريفية بمركز شباب الشيخ يوسف بالمراغة

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الأثر المجتمعي لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

الشرقية تستأنف اللقاءات التوعوية لتنشيط حملة "أنت أقوى من المخدرات"

الجريدة الورقية