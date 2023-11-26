الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جوتيريش يؤكد ضرورة وجود أنظمة نقل أكثر مراعاة للبيئة

جوتيريش
جوتيريش

 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الطريق إلى مستقبل أفضل يعتمد على ضرورة وجود أنظمة نقل أكثر نظافة ومراعاة للبيئة.

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جوتيريش: لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة

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جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي الأول للنقل المستدام، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد.

وأشار إلى أن النقل يمثل نظام الدورة الدموية في العالم، إذ ينقل الأشخاص والبضائع عبر الدول وحول العالم، ويوفر فرص العمل، ويدعم الرخاء، لكنه يغذي أيضا الفوضى المناخية، موضحا أن قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، و91 % من الطاقة المستخدمة في وسائل النقل الآلية في البر والبحر والجو مستمدة من الوقود الأحفوري، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون.

وأكد جوتيريش، أنه على قناعة بأن "البشرية قادرة على مواجهة التحدي المتمثل في إنهاء إدماننا على الوقود الأحفوري الذي يقتل المناخ، وإنشاء أنظمة نقل مرنة وفعالة ومنخفضة الكربون ترتكز على مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة".

ولفت إلى أنه "من المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية، إلى مصادر وقود الطيران المتجددة، إلى الاستثمارات الضخمة في أنظمة النقل العام الخضراء، إلى تدابير مثل تسعير الكربون ودعم الوقود منخفض الكربون.. يمكننا توجيه مجتمعاتنا نحو مسار أنظف وأكثر استدامة للناس والكوكب".

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