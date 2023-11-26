الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس السنغافوري يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في عدد من الفعاليات

الرئيس ثارمان شانموجاراتنام
الرئيس ثارمان شانموجاراتنام
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أكد مكتب الرئاسة السنغافوري أن الرئيس ثارمان شانموجاراتنام سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الفترة من 27 من نوفمبر الجاري وحتى 4 من ديسمبر المقبل، للمشاركة في عدد من الفعاليات في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الأحد أن الرئيس ثارمان سيلتقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعددا من قادة القطاع المالي في نيويورك، كما سيترأس ثارمان المجلس الاستشاري المعني بتقرير التنمية الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والجلسة العامة لمنتدى مجموعة الثلاثين (G30) التي يستضيفها البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتعد مجموعة الثلاثين مجلسا عالميا مستقلا للقادة الماليين والاقتصاديين.

كما سيلقي الرئيس السنغافوري محاضرة ويجري نقاشا في جامعة كولومبيا في إطار سلسلة "منتدى قادة العالم" التي تنظمها الجامعة، وسيجتمع بمجموعة من الجالية السنغافورية المقيمة في الولايات المتحدة.

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