الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 تتجه للعريش لمساعدة متضرري غزة

معبر رفح
معبر رفح

 

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد ، متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

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وأفادت وكالة ألأنباء السعودية "واس" ، أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم .

وفي سياق متصل قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري يبدأ غدا جولة أخرى مكوكية مع أعضاء اللجنة العربية الإسلامية التي شكلت من القمة العربية الإسلامية، للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط بإسبانيا.

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