نوة باقي المكنسة الأقل عنفًا على الإسكندرية ( معلومات)

نوة باقي المكنسة.. تشهد الإسكندرية بعض النوات خلال فصلي الخريف والشتاء كل عام نظرًا لأنها من المدن الساحلية التي تتعرض للنوات والتي تختلف تسميتها وعدد أيامها وموعدها وفقًا لحالة البحر وإرتفاع الأمواج وسقوط الأمطار.

النوة ظاهرة مناخية

والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر وقد تشمل أمطارًا غزيرة يتبعها سيول وارتفاعٌ في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مُرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

سقوط أمطار غزيرة

وتشهد الإسكندرية مع بداية شهر نوفمبر كل عام بعض النوات والتي تؤدي لرفع حالة الطواريء على كافة أنحاء المحافظة، والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.

وقد تعرضت الإسكندرية لنوة المكنسة الأسبوع الماضي والتي تعد من أخطر النوات التي تضرب المحافظة وتُلقي بظلالها على المحافظات الأخرى، مما صاحبها سقوط للأمطار الغزيرة على المدن الساحلية وارتفاع أمواج البحر واستمرت لمدة أربعة أيام، ويعقبها نوة باقي المكنسة.

وتعد نوة باقي المكنسة من النوات التي تهب على الإسكندرية يوم 22 نوفمبر كل عام، وسُميت بذلك لأنها تكنس البحر ويصاحبها رياح جنوبية غربية مع عواصف شديدة لمدة أربعة أيام.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال هذه الفترة موضحة أن هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار