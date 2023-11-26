إزالة أعمال تصنيع طوب على أراض زراعية بشمال الأقصر

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزينية، بشمال الأقصر، بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، أعمال إزاله 5 حالات تصنيع طوب لبن على أرض زراعية وداخل احواش بمساحة 10 قيراط تقريبا 1750م وتمت الازاله في المهد ،كما تم إزالة عدد 2 حالة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بدون ترخيص، علي مساحة 2 قيراط أرض زراعية بمساحة 350 متر تقريبا.



و شارك في الحملة المهندس ابو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية وبمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبه بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة، والقوة المرافقة.



وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بفك شده خشبيه لصب سقف الدور الاول علوى بدون ترخيص ، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز و بحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي وسامي جاد الكريم سكرتير القرية بنجع على زيدان وتم تحرير محضر تنفيذ ازاله و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف و بدون الترخيص وتعليمات العميد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية