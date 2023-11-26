قومى المرأة بالبحيرة يواصل سلسلة دورات تمكين سيدات القرى

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ،برئاسه المهندسة زكيه رشاد ، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً حيث تم تنفيذ 15 دورة بمركز الدلنجات وقد استهدفت تلك الدورات 925 سيدة.

وتهدف تلك الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات.

وكذلك التعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.