أزهر الغربية يتابع فعاليات مسابقة "أوائل طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية"

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الابتدائية و الإعدادية، بمعاهد منطقة الغربية الأزهرية، تحت إشراف مسئولي النشاط، الأستاذة أماني ابراهيم والأستاذ أشرف النويهي، ومتابعة الأستاذ أحمد رضوان الموجه الأول بإدارة رعاية الطلاب. وقد أقيمت فعاليات المسابقة بحضور موجهي العموم بالمنطقة.

وقد أسفرت النتائج بالمرحلة الابتدائية بنين عن فوز فريق طلاب معهد توكل الابتدائي النموذجي بطنطا بالمركز الأول، للشهادة الابتدائية، وحصل طلاب معهد فاطمة الزهراء ب بالمحلة الكبرى على المركز الثاني، ومعهد مجول ب بسمنود علي المركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول للشهادة الابتدائية فتيات طالبات معهد شبراتنا ب ببسيون، والمركز الثاني معهد ميت يزيد بالسنطة، والمركز الثالث طالبات معهد كفر أخشا بإدارة كفر الزيات التعليمية.

وأسفرت نتائج المرحلة الإعدادية بنين عن فوز طلاب معهد الإمام الشافعى بالمحلة الكبرى بالمركز الأول، وطلاب معهد السنطة بالمركز الثاني، ومعهد شرشابة زفتى بالمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول للشهادة الإعدادية فتيات عن فوز معهد فتيات طنطا ع بالمركز الأول، فتيات كفور بلشاي إدارة كفر الزيات بالمركز الثاني، فيما حصدت طالبات فتيات بشبيش بالمركز الثالث.