الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة.. رابط الاستعلام عن لجنتك من هنا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة.. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يسعى الكثير من المواطنين من لهم حق الاقتراع إلى معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.

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لماذا تم تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات؟؟ القانون يجيب..

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وصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

رابط معرفة لجنة انتخابات الرئاسة 2024

 الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

يجب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

أخير النقر على زر استعلم، سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

 اللجان الانتخابية

تجدر الإشارة إلى أنه يتم فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء في كافة محافظات الجمهورية طوال فترة التصويت التي تم إعلانها، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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