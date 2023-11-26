انتخابات الرئاسة.. رابط الاستعلام عن لجنتك من هنا

انتخابات الرئاسة.. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يسعى الكثير من المواطنين من لهم حق الاقتراع إلى معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.

انتخابات الرئاسة المصرية

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين في الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

رابط معرفة لجنة انتخابات الرئاسة 2024

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

النقر على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

يجب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

أخير النقر على زر استعلم، سيظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

اللجان الانتخابية

تجدر الإشارة إلى أنه يتم فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء في كافة محافظات الجمهورية طوال فترة التصويت التي تم إعلانها، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.