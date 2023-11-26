عماد النحاس يحمل بشرى سارة لجماهير الزمالك

يرى عماد النحاس نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن تغيير الجهاز الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم قد يمنح سامسون أكينيولا مهاجم الفريق فرصة جديدة.

قال عماد النحاس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغيير الجهاز الفني قد يمنح سامسون أكينيولا فرصة جديدة في الزمالك ودافع كبير".

وأضاف: "سامسون ظهر في مباراة بيراميدز بشكل مميز ليس بالهدف فقط ولكن على المستوى البدني"، واختتم: "أوسوريو كان بعيد كل البعد عن سامسون ولم يكن هناك تواصل معه".

عماد النحاس ينتقد احتفال صلاح محسن

انتقد عماد النحاس نجم الأهلي السابق احتفال صلاح محسن لاعب الأهلي بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني.

وقال النحاس في تصريحاته تليفزيونية: "احتفال صلاح محسن ليس له داعي، احتفال اللاعب يثبت أنه تأثر بالسوشيال ميديا"

وأضاف: "من المفترض أن الهدف الذي سجلته اليوم يكون دافعا لما هو أقوى وليس العكس"، واختتم نجم الأهلي السابق: "ركز في شغلك وبس مش لازم تسمع للسوشيال".