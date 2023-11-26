موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره ابو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في منافسات الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، مع كل من أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي وتأتي مشاركة الفريق الأبيض في الكونفدرالية في النسخة الحالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري للموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.