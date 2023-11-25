طقس معتدل مائل للبرودة بالشرقية.. العظمى 24 مئوية

تشهد، اليوم السبت، 25 نوفمبر 2023 مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس معتدل مائلًا للبرودة مصحوبًا برياح شمالية وتكاثر للسحب، حيث سجلت الشرقية 24 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل مائل للبرودة على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم السبت، وبعدها تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 16 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.