نفذت مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء ادارة تمكين الشباب ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات دوره تدريبية للمهارات الريادية ES في مجال ريادة الأعمال بمركز شباب الصيادين .

وتناول التدريب أهم الأساسيات لكى تكون رائد أعمال، وكيف تدير مشروعك، كما يهدف البرنامج الي فتح سوق العمل للشباب بعرض منتجاتهم والإقبال على العمل الحر والقضاء على البطالة .

الجدير بالذكر أن تلك الدورات تهدف لتشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات والقضاء علي مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي تنفيذ أفكارهم الخاصة باقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد في تحقيق مشروعه.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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