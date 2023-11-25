مفيد للرؤية ومرض السكري.. فوائد تناول قرع العسل

يتمتع قرع العسل بفوائد مذهلة، بما في ذلك كونه أحد أفضل المصادر المعروفة للبيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعطي الخضار والفواكه البرتقالية لونها النابض بالحياة يقوم جسمك بتحويل البيتا كاروتين المبتلع إلى فيتامين أ.

ما هي فوائد قرع العسل ؟

منع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر

القرع مليء بمضادات الأكسدة المفيدة، ويقول الممارس العام يوري زافيالوف لـ MedicForum، إن فيتامين C وفيتامين E وبيتا كاروتين الموجود في اليقطين يمكن أن يدعم صحة العين ويمنع الأضرار التنكسية لدى كبار السن.

أظهرت نتائج الدراسة أن الجرعات العالية من فيتامين C وفيتامين E وبيتا كاروتين ترتبط بانخفاض كبير في خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

تنظيم ضغط الدم

يحتوي القرع على الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين C، التي تدعم صحة القلب، وتشير نتائج الدراسة إلى أن استهلاك كمية كافية من البوتاسيوم قد يكون بنفس أهمية خفض مستويات الصوديوم في علاج ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) قد يؤدي استهلاك المزيد من البوتاسيوم أيضًا إلى تقليل خطر الإصابة بأنواع أخرى من أمراض القلب.

منع مرض السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن تضمين اليقطين في نظامك الغذائي قد يساعد في التحكم في حالتك ومستويات السكر في الدم، وأظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2019 أن مزيجًا من مستخلصين نباتيين، أحدهما كان عديد السكاريد من اليقطين، ساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى الفئران.

وتشير النتائج إلى أن مركبات اليقطين قد يكون لها بعض القدرة على الحماية ضد مرض السكري من النوع 2.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت نتائج دراسة متقاطعة أيضًا أن البيتا كاروتين يبطئ تطور سرطان القولون لدى السكان اليابانيين.

غني بالألياف

تساعد الألياف على إبطاء معدل امتصاص السكر في مجرى الدم، وتعزز انتظام الأمعاء وتسهل عملية الهضم.