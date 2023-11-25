طبيب ينصح بعدم شرب القهوة أثناء التقلبات الجوية

قام طبيب القلب أندريه كوندراخين بتسمية القهوة ضمن المشروبات التي يشكل تنشيطها خطورة عند الضغط الجوي المنخفض.

تؤثر تقلبات الضغط الجوي وانخفاضه الشديد سلبًا على صحة الكثير من الناس في مثل هذه الأيام، قد تشعر بتراجع في النبرة والخمول، لكن اللجوء إلى القهوة لمكافحتهما فكرة سيئة أبلغ طبيب القلب كوندراخين عن ذلك في تعليق لـ AiF.

ونصح الدكتور كوندراخين الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس بعدم شرب القهوة عند الضغط الجوي المنخفض بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام الطاقة لاكتساب القوة فئة أخرى من المشروبات التي يجب تجنبها في أيام التقلبات الجوية هي الكحول.

والمشروبات الممنوعة منعا باتا في الأيام التي يكون فيها الضغط الجوي منخفضا هي مشروبات الطاقة والقهوة والكحول السبب: أنها تزيد من كثافة الدم ولا تزيد الطاقة على الإطلاق.

ما هي القيود الأخرى الموصى بها في أيام التقلبات الجوية؟

لا يجب ان تدخن من المهم أيضًا تجنب الحمل الزائد والإرهاق والإجهاد، ومن الضروري الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتناول جميع الأدوية التي وصفها لك الطبيب.