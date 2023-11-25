السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يختتم استعدادته لمواجهة أبو سليم بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت مرانه الأخير استعداداته للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
 

txt

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

وأدى الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب تحت قيادة معتمد جمال، وجاء التدريب خفيفاً وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران ، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعداداً لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.    
وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية .
وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواد متعلقة

جوارديولا يكشف حقيقة مشادته مع نونيز

نيوكاسل يقسو على تشيلسي برباعية في البريميرليج
الجريدة الورقية