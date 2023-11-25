الزمالك يختتم استعدادته لمواجهة أبو سليم بالكونفيدرالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت مرانه الأخير استعداداته للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الزمالك مرانه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب تحت قيادة معتمد جمال، وجاء التدريب خفيفاً وتضمن بعض الجوانب البدنية في بداية المران ، قبل خوض تدريبات فنية وخططية استعداداً لمواجهة بطل ليبيا المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال الفقرة الفنية .

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.