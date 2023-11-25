السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: المساعدات لا تكفي أمام حجم الدمار في غزة

غزة
غزة

 

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الضفة الغربية، إنه منذ اليوم الأول للهدنة استطعنا أخيرًَا أن نتحرك في بعض المناطق من قطاع غزة التي لم يكن في الإمكان الوصول إليها قبل الهدنة وتحديدًا المقطع الشمالي من مدينة غزة.

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وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بدأت تتكشف أمام أعيننا حجم المأساة الكبرى التي حصلت في قطاع غزة قبل الهدنة.

 

وأكد أنّ هذه المساعدات وإن زادت نسبة عدد الشاحنات التي تدخل من مصر وهي المشكورة على ذلك إلا أن هذا لا يكفي أمام حجم الدمار الذي بدأ يتكشف أمامنا.

 

وأوضح أن هذه الهدنة التي مدتها 4 أيام لا تكاد تكفي لنحصر الأضرار ونقيم الاحتياجات لننقلها إلى المجتمع الدولي والعالم حتى يقدم لنا يد العون فيما يحصل في قطاع غزة.

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