مصر تنقذ هدنة غزة وتنهي أزمة تبادل الأسرى (فيديو)

نجحت الجهود المصرية في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد تعثر الصفقة، لأسباب فنية، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

ومن المتوقع استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها.

بداية أزمة الأسرى

وبدأت الأزمة بعدما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أنها لم تتسلم ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات والأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أعلنت اليوم مصادر فلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلى يعتزم إبادة أكثر من 900 ألف نسمة شمال قطاع غزة بمنع الغذاء والدواء فى الوقت الذى يعانى فيه جنوب القطاع من أزمة خانقة بسبب نزوح مليون فلسطينى وسط ظروف قاسية.

وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة «أشرف القدرة» الشكر والتقدير للأشقاء فى مصر وقطر على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الأيام السابقة للوصول لهدنة إنسانية حتى 4 أيام.

وأكد أن القطاع الصحى سيكون المستفيد الأكبر، إذا ما تمت للقطاعات المنهارة، مشيراً إلى أن هناك 65 جثة من ساحة المستشفى الإندونيسى لم نستطع الوصول لها بسبب القصف المتواصل.

وشدد على أنه لا يوجد أى سعة فى مستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها. مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أى مقومات صحية لاستقبال المصابين.

وأضاف أن المستشفيات فى القطاع تعمل بقدرة أقل من 30% من طاقتها الاستيعابية.