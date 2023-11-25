السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتباكات جنين استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

 

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 5 آخرون بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة "جنين"، ومُحاصرتها مُستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا. 

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة الغربية

txt

إصابة طفل فلسطيني بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس

وقال مدير مُستشفى الرازي الدكتور فواز حماد - في تصريح صحفي اليوم - إن الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال، كما وصل المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة. 

 

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.

 

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

 

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وتحاصر المُستشفى الحكومى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة الغربية

إصابة طفل فلسطيني بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تُهاجم عشرات الأهداف في غزة

بعد 16 ساعة من العنف.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة طولكرم

أبوالغيط يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة
الجريدة الورقية