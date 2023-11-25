إنهاء الإجراءات الطبية لأكثر من 467 ألف مواطن من طالبى كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبى على 467 ألفاً و715 مواطناً من طالبى كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك فى إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

وأشار«عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبى على 3 ملايين و38 ألفاً و105 مواطنين من طالبى الحصول على الدعم النقدى (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تمت مناظرة 300 ألف و125 مواطناً من طالبى الحصول على السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعى، والشلل الدماغى، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال فى طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).