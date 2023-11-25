بث مباشر مباراة الأهلى وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

شاهد الآن يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا،يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعرض موقع الوفد365، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لذا سوف نرصد لكم عبر السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما في دوري الأبطال، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم ضد ميدياما الغاني.

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق ميدياما بطل غانا، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن أولى مواجهات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي أحداث مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني.

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 عبى ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكه المكرمة والاسعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وميدياما | من هنــــا

يحكم المباراة وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي وأمادو والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا فيما أعلنت نجموعة قنوات Bein Sport أن النعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

وتم تحديد موعد مباراة النادي الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023، يوم السبت 25 نوفمبر 2023، على ملعب القاهرة الدولي بمصر، حيث ستعطى صافرة انطلاقتها في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الأهلى وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة مباراة النادي الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا؟

أعلنت مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن توصلها لاتفاق جديد مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل بث مباريات المسابقات التي يشرف عليها.

وبالتالي تعود الشبكة الرياضية الشهيرة لاحتكار بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تخصيص القناة رقم beIN Sports HD 6، لبث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت؟

بإمكان الجمهور العربي والجزائري على وجه الخصوص متابعة البث المباشر لمباراة مباراة الأهلي وميدياما عبر بدائل أخرى، حيث سيتم نقل هذه المباراة عبر تطبيق "تود"، أو من خلال خدمة "بي إن كونكت"، لكن يتوجب على من يرغب في متابعة المباراة أن يكون مشتركا في إحدى هاتين الخدمتين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وميدياما | من هنــــا

معلب المباراة: استاد القاهرة الدولي

البطولة: دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى - ذهاب

حكم المباراة: غير محدد

معلق المباراة: غير محدد

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام ميدياما؟

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - أنتوني موديست - بيرسي تاو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وميدياما | من هنــــا