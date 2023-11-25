كلمة حق

السبت 25/نوفمبر/2023 - 07:32 م 11/25/2023 7:32:29 PM

محطات فارقة فى تاريخ هذا الوطن، وأحداث هامة شكلت تاريخ مصر الحديث وشكلت وجدان الشعب المصرى، وعلى مدار عقود من الزمن أنجب هذا الوطن رجالاً أبطالاً، بذلوا الغالى والنفيس فى سبيل رفعة وطنهم والحفاظ على مقدرات هذا الوطن وحفر التاريخ أسماءهم فى سجلاته فى صفحة العظماء.

لن أطيل فى مقدمتى عزيزى القارئ ولكن، يظل محفورا فى سجلات التاريخ الموقف الوطنى التاريخى الهام فى منتصف القرن الماضى فى يوليو 1956 عندما أعلن الرئيس جمال عبدالناصر الرجل الصعيدى الشهم، عن تأميم قناة السويس، من منا ينسى هذا التاريخ الكبير الذى احتاج إلى إرادة وقرار، ولا يستطيع أن يقوم بهذا الدور ولا يصدر هذا القرار إلا عن إرادة صلبة وراسخة كالجبال.

عاد التاريخ مرة أخرى ليسجل فى صفحاته، إرادة بطل حول الهزيمة إلى نصر وحول الخيال إلى واقع، وكسر مقولة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر، وانتصرت مصر وانتصر الرئيس أنور السادات الفلاح «الداهية»، فى حرب أكتوبر 1973.

تمر الأيام والسنون ويخرج من نبت هذه الأرض الطيبة بطل شجاع جسور، كتب الله عليه أن «يشيل الشيلة» ويحمل هموم الوطن وهموم 108 ملايين مواطن فى قلبه الكبير، دون كلل أو ملل يشاء الله ويبعث لهذه الأمة أحد أبنائها الشرفاء هو الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تحمل هذا الرجل ما لم تتحمله الجبال، فى أول يوم تولى فيه المسئولية وجد وطناً على حافة الانهيار، وجماعة إرهابية تريد اختطافه، وأنقذ شعبه ووطنه.

منذ أيام كان الرئيس السيسى على موعد مع التاريخ، وتحديداً فى 7 أكتوبر 2023 حينما بدأت عملية طوفان الأقصى، وتبعتها العملية الإسرائيلية والعدوان على غزة، وأعلن الإسرائيليون عن نواياهم ودعواتهم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

تفاصيل وضغوط لا يتخيلها بشر على الرئيس السيسى لقبول الأمر الواقع، ولكن كلها تحطمت على صخرة الإرادة القوية للرئيس السيسى، الذى حفر اسمه فى سجلات التاريخ بإعلان رفضه التام والقاطع لصفقة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفضه تفريغ القضية الفلسطينية بإبعاد الفلسطينيين عن موطنهم ليسجل موقفاً تاريخياً بإنقاذ القضية الفلسطينية فى أحلك الظروف.

أصبح بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام واقع جديد فرضخ الرئيس السيسى، ورسخ أكتوبر 2023 إنقاذ السيسى للقضيه الفلسطينية.

حق المصريين أن يفخروا برئيسهم البطل الشجاع الذى غير مجرى التاريخ وحافظ على الثوابت الوطنية المصرية الراسخة منذ سبعة عقود فى دعم قضية الشعب الفلسطينى فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.

المحامى بالنقض

عضو مجلس الشيوخ